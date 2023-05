uscita e tracklist del primo album

Drusilla Foer, Dru: la data di uscita, la tracklist e tutti i dettagli sul nuovo album della cantante e attrice icona di stile.

Lo abbiamo atteso a lungo, ma finalmente sta per arrivare. Cosa? Il giorno del debutto ufficiale di Drusilla Foer nel mondo della musica italiana. La poliedrica artista icona di stile in Italia e non solo, cantante, attrice, presentatrice e mille altre cose, sta per fare il suo esordio con un primo vero album. Si intitola Dru, ed è in arrivo nell’autunno del 2023 per Best Sound/BMG, con la produzione artistica di Franco Godi. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo straordinario progetto.

Drusilla Foer debutta con l’album Dru

Disponibile in pre-order dal 10 maggio 2023, Dru è il primo, nuovo e attesissimo album di Drusilla Foer. Un lavoro che da anni i suoi fan le chiedevano. Composto da tredici tracce, e in particolare da ben dodici canzoni inedite, è impreziosito nel suo booklet da fotografie originali e da una confezione da collezione disponibile in due formati e tre versioni diverse.

Drusilla Foer (ph. Serena Gallorini)

Dru si potrà acquistare, infatti, in edizione limitata numerata in vinile, con uno splendido CD Maxi a tiratura autografata limitata e in vendita nello store IBS/Feltrinelli.it. Oppure in altre versioni, disponibili nei principali punti vendita. Ma quando uscirà questo disco tanto atteso? La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 6 ottobre 2023.

Il nuovo tour di Drusilla

Prima ancora dell’uscita del suo album e prima di tuffarsi non nelle splendide acque di qualche spiaggia italiana, bensì nei progetti che l’attendono tra teatro e cinema, dal 10 giugno Drusilla sarà protagonista del recital in divenire Eleganzissima, da lei scritto e interpretato e già portato per diverse stagioni nei teatri italiani.

Queste tutte le date del nuovo tour della cantante e attrice in giro per l’Italia:

– 10 giugno al Gran Teatro Morato di Brescia

– 15 giugno all’Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (Biella)

– 22 giugno al Ferrara Summer Festival

– 5 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (Pordenone)

– 6 luglio a Piazzale Castello di Udine

– 9 luglio al Castello Scaligero di Villafranca (Verona)

– 12 luglio al Cortile Palazzo Farnese di Piacenza

– 15 luglio all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (Macerata)

– 16 luglio in Piazza del Popolo a Cesena

– 19 luglio ai Giardini Estensi di Varese

– 20 luglio al Musart Festival di Firenze

– 21 luglio al Castello Pasquini di Castiglioncello (Livorno)

– 23 luglio in Piazzale Europa a La Spezia

– 26 luglio al Palazzo Marchesale di Melpignano (Lecce)

– 27 luglio a Villa Peripato di Taranto

– 28 luglio al Fossato del Castello di Barletta

– 30 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica (Roma)

– 5 agosto al Teatro al Castello di Milazzo (Messina)

– 6 agosto al Teatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea (Catania)

I biglietti per poter assistere agli spettacoli di Madame Foer sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.