Sottotono, Originali: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album del duo hip hop dopo il lancio del singolo Mastroianni.

Il ghiaccio è stato rotto con il nuovo singolo Mastroianni. Ormai il ritorno dei Sottotono non è più un sogno, ma una piacevole realtà. Fish e Tormento sono tornati in pista con un brano che anticipa l’arrivo del nuovo album, a distanza di vent’anni dal loro ultimo disco datato 2001. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su Originali.

Sottotono, Originali: la data di uscita

Il nuovo album dei Sottotono è in arrivo il 4 giugno 2021. Il disco è in preorder nella versione vinile speciale blu in tiratura limitata, mentre sono già andati sold out i vinili autografati e numerati a mano e il vinile bianco, altre edizioni limitate destinate solo ai veri fan del duo hip hop simbolo degli anni Novanta.

Sottotono, Originali

Nel nuovo album sono presenti tredici tracce, di cui sei inedite e sette rivisitazioni di grandi successi della loro storia, riarrangiati per l’occasione e insieme a prestigiosi ospiti e amici di Fish e Tormento. Ospiti che non sono però ancora stati resi noti.

I Sottotono ripartono da Originali dopo Mastroianni

Il ritorno del duo non è estemporaneo, ma è stato studiato fin nei minimi dettagli, per dar corpo a un progetto a lunga distanza. Si tratta del manifesto definitivo del gruppo che ha sancito la nascita della musica urban in Italia. Gli artisti hanno spiegato che questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrere sotto la loro pelle e, una volta emersa, non poteva più essere sottaciuta.

“È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire“, spiegano il rapper e il producer, che descrivono già questo album come un instant classic in cui convivono il gusto classico e quello di chi sa giocare. Due anime che li caratterizzono e per cui sono stati a lungo amati e odiati. Di seguito il video di Mastroianni: