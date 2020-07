Katy Perry, Smile: la cover e tutti i dettagli sul nuovo album della popstar americana.

Katy Perry ha finalmente ufficializzato il titolo, la cover e la data di uscita di KP5. Come già sospettato dai fan nei primi giorni di luglio, il nuovo disco della cantante americana s’intitola Smile. Una notizia che porta certamente un sorriso smagliante sul volto di tutti gli appassionati della musica di Katy. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su una delle nuove uscite più interessanti dell’estate del Covid-19.

Katy Perry, Smile: la cover

Smile è il nuovo album di Katy, il quinto della sua straordinaria carriera. Non si conoscono i dettagli sulla tracklist, che conterrà però una canzone intitolata What Makes a Woman, dedicata alla sua primogenita la cui nascita è prevista proprio nell’estate.

Katy Perry

Del nuovo progetto discografico della popstar è stata svelata anche la data di uscita, il 14 agosto, e la copertina ufficiale, che la raffigura vestita da clown triste:

Katy Perry presenta Smile

Nella caption, l’artista americana ha scritto: “Un passo avanti, un passo avanti prego: KP5 s’intitola Smile. Ho scritto la title track dell’album in un momento in cui stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia vita e avevo perso il sorriso. L’intero album è il mio viaggio verso la luce, con storie di resilienza, speranza e amore“.

Oltre all’album è in arrivo anche il primo singolo estratto, Smile, la cui uscita è invece prevista per il 10 luglio. Finalmente dunque è stato svelato ogni segreto sul quinto album di Katy, che sta per vivere l’estate più importante della sua vita. La domanda che tutti i fan si pongono adesso è soltanto una: la piccola KP junior nascerà prima o dopo l’uscita del nuovo album?

Di seguito il video di Daisies, il singolo lanciato nel pieno del lockdown e che potrebbe far parte anche della title track definitiva: