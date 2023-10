Uscita di scena epica di Amanda Lear a Verissimo: reazione della Toffanin

A pochi giorni dalla sua ospitata a Splendida Cornice su Rai Tre (dove ha ricordato della sua telefonata con i Maneskin), ieri Amanda Lear è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La star ha parlato della sua vita, dei suoi progetti e corteggiatori, ma la parte più bella dell’ospitata è stata l’uscita di scena.

Amanda Lear a Verissimo si è congedata in maniera geniale. La cantante ha guardato l’orologio e ha detto di dover andare via per un motivo molto particolare…

Non solo l’uscita di scena, Amanda a Verissimo ha ricordato il suo rapporto con Salvador Dalì ed ha parlato dei suoi corteggiatori più giovani.

“Invecchiare è brutto ed è un’ingiustizia. Però dobbiamo accettarlo. Non serve a niente rifiutarsi. Adesso ho rughe che non avevo prima. la cosa bella è che invecchiando ci vedi meno e quindi allo specchio non vedo tutto. Se cerco l’amore? Ma no, in Italia siete fissati con l’amore. Ho i miei corteggiatori e sono felice così. La cosa bella è la seduzione, gli sguardi, gli approcci. Questo è divertente e ti fa sentire desiderabile e interessante. Ci sono ragazzi giovani oggi che possono uscire con le ragazze giovani e invece cercano me. Io chiedo ‘come mai cerchi una come me?’. E loro mi dicono che sono interessante, che sono curiosi di ascoltarmi. Anche io sono uscita con uomini più grandi come Salvador Dalì, era un uomo colto, mi parlava di cose fantastiche. Io lo ascoltavo e mi ha sedotta con i suoi racconti e i suoi aneddoti, anche la cultura. Fisicamente no, non mi interessava.

Se è stato lui a dirmi di giocare con l’ambiguità? Sì, per rendermi interessante. Io avevo capito di non aver una grande voce. Mica mi illudevo di essere una grande cantante con una voce pazzesca. L’ambiguità ha funzionato benissimo. Ancora 40 anni dopo la gente si interessa al mio personaggio alla mia musica. Alla fine mi sono pagata una bella casa, una bella vita. Quindi devo ringraziare il pubblico che si è interessato a me e ha comprato i miei dischi”.