Uscita del Nuovo Singolo ‘Bastone’ il 20 Maggio

È disponibile online il video di “Karaoke”, il nuovo singolo di Generic Animal, estratto dall’album “Il canto dell’asino”, uscito il 25 ottobre per La Tempesta Dischi. La clip, diretta da Motel Cecil (Cecilia Fiorelli), presenta tre mostri che vagano per una città grigia e piovosa in una giornata di Halloween, ritrovandosi a cantare insieme. Questo scenario crea un’atmosfera romantica, horror e paradossale, rivelando la canzone come l’unica storia d’amore dell’album, in cui Marta Del Grandi presta la sua voce nel ritornello e chiude il brano con una sorprendente variazione musicale.

Musicalmente, “Karaoke” si ispira a una versione distorta di “Don’t give up” di Peter Gabriel e Kate Bush, creando un piccolo ensemble di suoni distorti. Generic Animal spiega di aver campionato e distorto i suoni di viola, violino e pianoforte, distribuendoli in modo che sembri che i musicisti suonino in cerchio. Il risultato è un effetto estraniante che riflette l’esperienza dell’amore perduto e della routine quotidiana che possiamo dimenticare.

Nel video, oltre a Generic Animal e Marta Del Grandi, è presente Fausto Cigarini che gestisce gli archi. La produzione è affidata a Yakamoto Kotzuga.

Il nuovo album “Il Canto dell’Asino” rappresenta un inno alla fine dei vent’anni, con un messaggio anti-escapismo che affronta temi come rituali quotidiani e critiche sociali. Dopo l’estetica confusa dei precedenti lavori, in questo progetto l’animale generico emerge come il più originale e incompreso. L’album, scritto con ironia e sarcasmo, è il suo lavoro più intenso, con un sound potente che amalgama rock e R&B, arricchito da influenze di cantautorato italiano e strumentazione varia.

Con tredici brani, l’album si sviluppa come una graphic novel, miscelando allegri e malinconici elementi. “Il Canto dell’Asino” invita a riflettere su ciò che è stato e ciò che sarà, enfatizzando l’importanza del prendersi cura di sé e degli altri.

Le prime date del tour, organizzato da DNA Concerti, si svolgeranno a partire dal 25 gennaio 2024 a Piacenza, con tappe successive a Roma, Terni, Milano, Bologna e Torino.