Levante, E questo cuore non mente: la data di uscita e tutti i dettagli sul terzo romanzo della cantautrice di origini siciliane, anticipato da un audiolibro.

Nuova uscita per Levante, ma non si tratta di musica. Prima dell’estate la cantautrice sicula ha annunciato l’arrivo di un nuovo libro, il suo terzo romanzo, intitolato E questo cuore non mente. Il volume sarà preceduto da un audiolibro di Se non ti vedo non esisti, il suo primo romanzo. Un audiolibro registrato direttamente da lei, con la sua amatissima voce.

Levante, E questo cuore non mente: la data di uscita

Ad annunciare la bella notizia è stata la stessa Claudia (33 anni) attraverso un lungo post sui social. Scrive la cantautrice: “Ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi. Ritorna vivisezionando fino all’osso tutto quello che è stato, per cambiare quello che sarà. Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozoine, dove la mente è il cuore di tutto“.

Il libro dovrebbe arrivare prima dell’estate, anche se non si conosce ancora la data precisa, per Rizzoli, mentre l’audiolibro di Se non ti vedo non esisti sarà disponibile su Audible dal 21 aprile.

Levante dedica il nuovo libro a tutti i bambini del mondo

Commentando la sua nuova uscita, con questro romanzo che fa da seguito al precedente, Questa è l’ultima volta che ti dimentico, la cantante-scrittrice ha continuato: “Scrivere questo romanzo, per me, è stato un atto di coraggio, di grandissimo coraggio, e spero di aver fatto il massimo… E se non avrò fatto il massimo, se non sarò stata brava, puntuale, impeccabile… questa volta quella bambina mi perdonerà“. In conclusione, l’artista sicula specifica che il nuovo libro è dedicato a tutti i bambini del mondo, a quelli che sono guariti e a quelli che scopriranno di dover guarire. Ecco il suo post: