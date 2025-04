Uscita dall’ospedale: i prossimi impegni del Presidente Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato dimesso dall’ospedale Santo Spirito di Roma nella mattinata del 17 aprile, dopo un intervento chirurgico per l’impianto di un pacemaker avvenuto la sera del 15 aprile. L’operazione è andata bene e non c’erano motivi per prolungare la degenza in ospedale. Mattarella ha fatto ritorno al Quirinale, dove è atteso da una serie di impegni ufficiali legati all’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Il primo appuntamento in agenda sarà il 23 aprile, quando incontrerà rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Il 25 aprile, come da tradizione, deporrà una corona all’Altare della Patria a Roma, prima di dirigersi a Genova per una cerimonia commemorativa. Il 28 aprile, il presidente accoglierà al Quirinale una delegazione del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), che rappresenta anche il suo ultimo impegno ufficiale del mese.

Dopo un periodo di riposo, durante il quale Mattarella trascorrerà la Pasqua in famiglia, riprenderà le sue attività. Il successivo incontro ufficiale sarà fissato per il 5 maggio, quando Mattarella si incontrerà con la presidente della Confederazione Svizzera, Karin Keller. Durante il ricovero, nonostante le notizie riguardanti la salute del presidente, si sono registrate reazioni contrastanti, in particolare da parte di alcune figure politiche. Tuttavia, la gestione del post-operatorio e il ritorno alle funzioni istituzionali evidenziano la ripresa dell’attività presidenziale.