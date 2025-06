Uscita dal carcere: il padre di Lulù Selassié si racconta

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, padre di Lulù Selassié, è stato rilasciato dal carcere svizzero, dove si trovava dal 2021. In un’intervista al settimanale Chi, ha dichiarato di essere un discendente dell’ultimo Imperatore d’Etiopia, sostenendo che il suo padre biologico è il Principe Makonnen, Duca di Harar. Ha chiarito che Lulù, Jessica e Clarissa sono le sue nipoti.

Nel 1974, dopo un colpo di Stato, Aklile fu perseguitato e nel 1979 tornò in Italia usando il cognome materno, Bissirri, per salvaguardare la propria vita. Ha confermato che, una volta caduto il regime, ha potuto riprendere il suo nome originale, documentato sulle autorità italiane.

Contrariamente ad alcune affermazioni, Aklile ha dichiarato che suo nonno materno non era un giardiniere, ma si occupava di questioni agricole per la famiglia imperiale in Etiopia, contribuendo all’introduzione della coltivazione di agrumi nel paese.

Riguardo a Manuel Bortuzzo, Aklile ha affermato di conoscerlo solo telefonicamente, essendo stato in carcere durante la loro relazione. Ha espresso preoccupazione per il benessere di Lulù, sottolineando la sua sensibilità e la necessità di una relazione sana, in cui sia trattata con rispetto.

In risposta all’intervista di Bortuzzo a Verissimo, Aklile ha commentato che non si dovrebbero fare affermazioni denigratorie, data la storia condivisa tra i due. Ha anche sottolineato l’importanza di lasciare libertà nelle scelte personali, pur riconoscendo che, se una relazione non funziona, è meglio interromperla.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it