Negramaro, Contatto: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album del gruppo salentino capitanato da Giuliano Sangiorgi.

I Negramaro hanno svelato i dettagli sul nuovo album, Contatto. Dopo aver rilasciato il primo singolo estratto, ovvero la title track, la band di Giuliano Sangiorgi ha scelto di rendere noti molti particolari sul decimo album della propria carriera, dalla data di uscita alla copertina. Ecco tutto quello che sappiamo su uno dei dischi italiani più attesi dell’anno.

Negramaro, Contatto: quando esce il nuovo album

Il decimo lavoro in studio della band salentina sarà disponibile in streaming e nei negozi dal 13 novembre. In uscita per Sugarmusic, non sarà una semplice playlist, come spesso accade con gli album di questi ultimi anni, bensì un vero e proprio concept sul cambiamento.

Giuliano Sangiorgi

Si tratta del frutto di un lungo lavoro da parte del gruppo, che ha approfittato di un momento di particolare difficoltà per il mondo intero per lasciarsi ispirare e creare un’opera d’arte unica nel suo genere. Non conosciamo ancora i dettagli sulla tracklist. Per il momento l’unico brano rilasciato dal loro nuovo lavoro è infatti proprio la canzone che dà il titolo all’album e che è in parte ispirata proprio al periodo di lockdown che abbiamo vissuto. Ecco il video ufficiale:

La copertina di Contatto dei Negramaro

Quello che invece è stato già reso noto al pubblico e ai fan è il progetto visivo di Contatto. La sua copertina è infatti il frutto di una collaborazione tra il gruppo salentino di Giuliano Sangiorgi e l’artista 3D Amin Farah. Quel che è venuto fuori da questo incontro è un disegno raffigurante quattro umanoidi privi d’identità che, incontrandosi e incrociando le loro ombre, formano sulla cover una farfalla, ovvero il simbolo del mutamento. Ecco qui la copertina del nuovo album: