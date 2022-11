usato come bersaglio vivente, cane colpito da 50 proiettili

Una cane è stato usato da un uomo come bersaglio vivente in strada che lo ha colpito con 50 proiettili: l’orribile report e il ritrovamento di Violet.

Sono cinquanta i proiettili ritrovati nel corpo insanguinato di Violet – un incrocio tra un Labrador Retriever e un cane da Pastore – ritrovato in strada dalle autorità insieme a un altro esemplare, di nome Harley, anch’esso gravemente ferito dal medesimo modello di arma da fuoco e da altri colpi sferrati con violenza a mani nude. La prima cagnolina, vittima di indicibile crudeltà, era particolarmente nota agli abitanti della zona, i quali avrebbero testimoniato – in seguito all’orribile accaduto – il suo amichevole stato di mutua sopravvivenza tra le vie del quartiere, dove è poi stata ritrovata dagli agenti in fin di vita.

Orrore in strada: usato come bersaglio vivente, cane Violet colpito da 50 proiettili

L’uomo avrebbe usato – a una distanza piuttosto ravvicinata – una pistola calibro 20 scaricando i 50 colpi contenuti in essa sulla povera quattro zampe indifesa. I proiettili – come mostrano i risultati delle risonanze – avevano brutalmente invaso gli arti inferiori di Violet, rimanendo inoltre incastranti anche nella zona intorno alla colonna vertebrale e al bacino.

Il colpevole non sarebbe ancora stato identificato dalla Polizia, nel frattempo Violet è stata tratto in salvo dai volontari di “Paw Patrol Rescue“, per essere – poco più tardi – ricoverata con urgenza e condotta in sala operatoria. L’agghiacciante abuso si è verificato nella città di Cleveland, in Texas, ed è stato riportato – nella notte del 25 ottobre – dalla pagina ufficiale Facebook dell’organizzazione non-profit, incaricatasi – come nel caso di Violet – di offrire aiuto agli animali abbandonati e in difficoltà sul territorio.

I pallini, estratti soltanto in parte fino ad ora dal corpo di Violet durante le due operazioni chirurgiche a cui è stata sottoposta, avevano fratturato moltissime ossa, perciò – come ha spiegato anche il personale dell’équipe – si è trattato di un procedimento molto complesso ed estremamente delicato per garantire una buona riuscita della cagnolina dalla sala operatoria.

Una delle zampette di Violet è stata necessariamente amputata, poiché risultata sin da subito essere troppo compromessa. Secondo il parere dei veterinari la quattro zampe dovrà, con alte probabilità, sottoporsi anche a un terzo intervento per tentare di rimuovere dal suo corpo il restante di pallini rimasti al suo interno.

Ora la cagnolina dovrà seguire un lungo percorso di riabilitazione prima di poter rimettersi completamente e uscire autonomamente dalla struttura di recupero. Nel frattempo la “Paw Patrol Rescue” ha indetto un appello per organizzare un’adozione sicura.