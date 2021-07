Fino a Rio era il poster boy delle Olimpiadi, il richiamo più forte. Oggi continua a essere il testimonial più importante dei Giochi, non a caso scelto dalle nuove aziende entrate nel gruppo Top (acronimo che introduce The Olympic Partners, i partner del Comitato Olimpico) come Allianz. Adesso che sono cominciate le gare di atletica lo stesso Usain Bolt, il re della velocità, rischia di diventare motivo di imbarazzo per il suo sponsor, perché ha svelato l’ultimo incrocio di interessi tra le aziende che forniscono i prodotti agli atleti, le scarpe principalmente, e i dirigenti della federazione mondiale.

Per una regola che taluni interpretano come vecchia, le scarpe utilizzate in pista dovrebbero essere, tutte, in commercio: così si garantisce, in teoria, l’eguaglianza competitiva. Nei mesi prima dei Giochi le aziende hanno però cominciato una distribuzione selettiva ad alcuni atleti di scarpe che, ispirate a modelli già utilizzati per la strada, hanno un “tacco”, con tanti saluti al limite fissato di 25 mm di altezza per la suola. A cosa serve? Ad aumentare la spinta. I vantaggi: c’è chi li calcola in 8-10 centesimi sui 100 metri. Con quale risultato: record definiti al tempo di Bolt quasi extraterrestri di nuovo avvicinabili, scarpe in vetrina insomma per aumentare le vendite.

C’è tutto un mondo intorno

Per fortuna c’è l’Italia. Se c’è tutto un mondo intorno alle gare, con le declinazioni anche poco olimpiche descritte sopra, c’è solo un Mondo in pista che possono calpestare tutti, campioni e brocchi. Mondo è un’azienda fondata nel 1948 in provincia di Cuneo da Edmondo Stroppiana: il suo soprannome è diventato il nome di una case history di successo. All’inizio, il prodotto di punta era il pallone per le partite di pallone elastico, uno sport tipici del Basso Piemonte, oggi sono le piste degli stadi olimpici e degli stadi dove si disputano le più importanti manifestazioni di atletica leggera e non solo (www.mondoworldwide.com), una attività che passa anche per collaborazioni con Vodafone (applicazione dei sistemi IOT per le piste), Nike (piste realizzate con materiali riciclati) e Asics (i test per le piste di Tokyo).

Luci sull’atletica

In questi giorni per la prima volta saranno illuminate sia la pista che le attrezzature, perfino i ritti che sostengono le asticelle dei salti, come se pure le corsie fossero degli atleti. Tutto senza confondere contenuto e contenitore: solo per migliorare il coinvolgimento degli spettatori a casa (l’effetto sul pubblico presente allo stadio evidentemente dovrà essere misurato in un’altra occasione). Un esempio di cosa si può ottenere grazie alla tecnologia Led integrata scelta da Mondo con la piena adesione della federazione mondiale di atletica leggera: gli indicatori di corsia potranno visualizzare animazioni e video, mentre Bolt, per tornare a lui, doveva fare tutto da solo, ed era bravissimo nel richiamare l’attenzione della gente, prima, durante e dopo ogni sua corsa. Siamo tornati al campione giamaicano proprio per le sue lamentele: lui non è mai stato favorito, nè svantaggiato, dalle piste su cui ha corso. Mondotrack è stata realizzata una prima volta per i Giochi di Pechino, quelli delle prime medaglia d’oro di Bolt, e poi continuamente riproposta: la pista viene realizzata con materie prime che hanno fino a un 40% di materiali riciclati senza contaminanti e un 10% di materiali rinnovabili, per garantire un risultato finale il più possibile sostenibile e a basso impatto ambientale.

Sotto a tutte le scarpe, di tutti gli atleti, c’è un insomma un mondo ricco di tecnologia ma generoso con tutti, e non solo con i più veloci.