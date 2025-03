Usaid e il Caso Zelensky: Le Verità Dietro il Riconoscimento di Time

L’Agenzia Usaid è diventata un obiettivo preferito dell’ex presidente statunitense Donald Trump da quando è tornato alla Casa Bianca. Recentemente, è emersa l’accusa che Usaid avrebbe pagato la rivista Time per nominare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “Persona dell’anno” nel 2022. Tuttavia, questa accusa è stata smentita e considerata falsa. Non ci sono prove a supporto di tale affermazione, e la questione ha suscitato un intervento da parte di esperti e commentatori, che hanno chiarito che la selezione della rivista si basa su criteri editoriale e non su influenze esterne o pagamenti. L’assegnazione del titolo “Persona dell’anno” rappresenta, infatti, un riconoscimento significativo del ruolo di figure influenti nel contesto globale, e nel caso di Zelensky, riflette il suo impatto durante un periodo cruciale per l’Ucraina e per il mondo intero. La polemica ha ulteriormente acceso il dibattito sulla manipolazione delle informazioni e sulla disinformazione circolante nel panorama politico attuale.