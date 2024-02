USA, Trump non confermerebbe Powell a capo della Fed

– Se fosse rieletto, Donald Trump non confermerebbe Jerome Powell nel ruolo di presidente della Federal Reserve. Lo ha detto nel corso di un’intervista a Fox Business, aggiungendo che il banchiere centrale ha avuto torto sull’inflazione e dicendo di avere un paio di nomi per il ruolo, anche se non ha voluto svelare chi sono.

Powell è entrato in carica come presidente della banca centrale statunitense nel 2018, dopo essere stato selezionato dall’allora presidente Trump. Ha poi prestato giuramento per un secondo mandato sotto il presidente Biden nel 2022.

Secondo Trump, Powell “farà qualcosa per aiutare i democratici, credo, se abbassa i tassi di interesse“.

“Ma c’è il rischio che si verifichi di nuovo un’inflazione massiccia, perché il Medio Oriente potrebbe far salire il prezzo dell’energia – ha continuato – E in Medio Oriente, ancora una volta, le bombe stanno cadendo ovunque e le navi stanno iniziando a essere colpite e colpite duramente. Se ciò accade, si avranno picchi tremendi nel prezzo del petrolio. E se succede, ci sarà una grande inflazione. Non sarà in grado di fare nulla. Ma mi sembra che stia cercando di abbassare i tassi di interesse per il bene, forse, di far eleggere le persone”.

Finora, le recenti tensioni in Medio Oriente non hanno avuto un grosso effetto sui prezzi del petrolio. Il WTI si attesta a 72 dollari al barile, livello pressoché uguale a quando sono iniziati i problemi nel Mar Rosso.