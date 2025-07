USA riducono aiuti militari all’Ucraina, Zelensky indignato

Negli Stati Uniti, la Casa Bianca ha annunciato l’interruzione delle consegne di alcune armi all’Ucraina, inclusi i missili antiaerei, motivando la decisione con la necessità di prioritizzare gli interessi americani e preoccupazioni relative alle scorte di munizioni. La reazione di Kiev non si è fatta attendere: il governo ucraino ha convocato l’incaricato d’affari statunitense per esprimere il proprio disappunto.

Nel frattempo, il Cremlino ha accolto favorevolmente la notizia, dichiarando che una minore fornitura di armamenti all’Ucraina possa avvicinare la conclusione del conflitto. Da parte sua, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto l’interruzione come “disumana”, sottolineando l’importanza di continuare le consegne, in particolare dei sistemi Patriot.

In aggiunta, si è diffusa la preoccupazione riguardo alla possibile presenza di ulteriori 30.000 soldati nordcoreani al fronte, il che amplifica i timori per la situazione di sicurezza nella regione. Mentre la tensione aumenta, rimane incerta l’evoluzione del supporto militare internazionale all’Ucraina e le implicazioni per il conflitto in corso.