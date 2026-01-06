USA: nuova speranza contro infarto

Una ricerca condotta dagli esperti degli University Hospitals e della Case Western Reserve University di Cleveland ha scoperto che bloccando un particolare enzima, potrebbe essere possibile agire contemporaneamente su tre meccanismi che aumentano il rischio di infarto e ictus. Le prime sperimentazioni hanno mostrato che agendo su questo enzima si può ridurre il colesterolo LDL, diminuire il peso corporeo e trattare la steatosi epatica, con un’azione combinata ed efficace sul tessuto adiposo.

L’ossido nitrico è fondamentale nell’organismo umano e influenza il benessere dell’apparato cardiovascolare, il sistema nervoso e la risposta immunitaria. Gli esperti americani hanno scoperto un nuovo enzima, SCoR2, che rimuove l’ossido nitrico dalle proteine che controllano l’accumulo di grasso. La rimozione dell’ossido nitrico attiva la sintesi dei grassi, dimostrando che SCoR2 è necessario per la produzione di tessuto adiposo.

Gli studiosi hanno sviluppato un potenziale farmaco in grado di agire sull’enzima SCoR2, che potrebbe prevenire l’aumento di peso e la sofferenza del fegato, con un’azione positiva anche sul colesterolo LDL. La speranza è quella di disporre di una nuova classe di farmaci che prevenga l’aumento di peso e abbassi il colesterolo, con benefici per il fegato.

Secondo Francesco Dentali, Medico Internista, il lavoro su SCoR2 suggerisce un meccanismo diverso ma concettualmente affine: la regolazione della lipogenesi e dell’accumulo di grasso attraverso la modulazione dell’ossido nitrico e della S-nitrosilazione proteica, con effetti contemporanei su tessuto adiposo, fegato e profilo lipidico. Se queste evidenze verranno confermate, potremmo disporre di nuove strategie complementari per affrontare la triade sovrappeso-dislipidemia-steatosi epatica.