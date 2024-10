USA, lo sciopero dei portuali preoccupa: timori per il commercio globale e l’inflazione

Ieri è iniziato uno sciopero dei lavoratori portuali negli Stati Uniti, coinvolgendo 45 mila addetti in 36 porti della costa orientale e del Golfo del Messico. I lavoratori, rappresentati dall’International Longshoremen’s Association (ILA), chiedono salari più alti e maggiori tutele sociali, e hanno dichiarato che continueranno ad agire “fino a quando sarà necessario”. Questo sciopero è scaturito dal fallimento delle trattative tra il sindacato e la Us Maritime Alliance (USMX), che rappresenta i datori di lavoro del settore portuale.

La situazione preoccupa a causa delle conseguenze sul commercio globale, considerando che i porti coinvolti gestiscono la metà del volume di scambi commerciali statunitensi. Le prime categorie a subire disagi saranno i container e le consegne di auto, anche se ci saranno eccezioni per il trasporto di beni militari. Con il prolungarsi della protesta, si prospettano disagi crescenti e ci sono timori anche per l’inflazione, che potrebbe aumentare se lo sciopero si protrae.

Il presidente Joe Biden ha espresso il suo supporto ai lavoratori portuali, chiedendo urgentemente alla USMX di “sedersi a un tavolo” per presentare un’offerta equa, che garantisca una retribuzione appropriata in relazione al loro importante contributo. Biden ha inoltre sottolineato che, mentre il paese affronta le conseguenze dell’uragano Helene, “non è il momento per i datori di lavoro di rifiutarsi di negoziare un salario equo per lavoratori essenziali” mentre accumulano profitti record.

Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, ha dichiarato che lo sciopero comporterà ogni settimana la mancata movimentazione di circa 500 mila contenitori a livello globale, causando gravi danni all’economia americana e ai consumatori, oltre a un aumento dei costi di spedizione per gli esportatori. Coldiretti ha messo in guardia che questa protesta influirà anche sulle esportazioni di prodotti alimentari italiani verso gli Stati Uniti, con possibili ritardi significativi che potrebbero compromettere la qualità degli alimenti e aumentare i costi di trasporto. Questo scenario solleva preoccupazioni non solo per l’economia statunitense ma anche per quelle nazionali che dipendono dal commercio marittimo.