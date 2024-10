USA, le richieste di sussidi per disoccupazione crescono più del previsto

Negli Stati Uniti, le richieste di sussidio alla disoccupazione hanno superato le aspettative. Nella settimana che termina il 5 ottobre, i “claims” si sono attestati a 258.000 unità, registrando un aumento di 28.000 rispetto ai 225.000 della settimana precedente e oltrepassando le stime degli analisti, che prevedevano 231.000 unità. Inoltre, la media delle ultime quattro settimane, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro americano, è pari a 231.000 unità, in calo di 6.750 rispetto alla settimana precedente, che era di 224.250 unità. Questo dato medio di quattro settimane è considerato un indicatore più affidabile della salute del mercato del lavoro, in quanto riduce le fluttuazioni settimanali significative.

In aggiunta, per la settimana che si è conclusa il 28 settembre, le richieste continuative di sussidio hanno raggiunto 1.861.000 unità, con un aumento di 42.000 rispetto alla settimana precedente, il dato precedente era di 1.819.000 unità ma rivisto da una stima iniziale di 1.826.000. Anche questo numero è superiore alle attese, fissate a 1.830.000 unità.

Queste indicazioni portano a riflettere sulla stabilità del mercato del lavoro americano, segnando un trend di crescita nel numero di richieste di sussidio. Nonostante il calo della media delle ultime quattro settimane, l’aumento delle richieste settimanali suggerisce possibili difficoltà per alcuni lavoratori nel mantenere un’occupazione stabile. Questi dati potrebbero influire sulle decisioni politiche future, in particolare quelle riguardanti le misure economiche e di sostegno al lavoro, così come il futuro andamento dell’economia americana. La crescita delle richieste di sussidio può indicare una forza lavoro più vulnerabile, segnalando potenzialmente una ribassista del mercato del lavoro che potrebbe preoccupare investitori e policymakers nei prossimi mesi.

In sintesi, le recenti statistiche sulle richieste di sussidio alla disoccupazione evidenziano un panorama complesso per il mercato del lavoro statunitense, che merita attenzione e monitoraggio continuo.