(dall’inviata Elvira Terranova) – E’ un via vai continuo nel piccolo appartamento a due passi dalla Chiesa Sant’Antonio Abbate di Gesso, minuscolo villaggio alle porte di Messina. Caterina Giacoppo, casalinga 64enne, che vive grazie al reddito di cittadinanza, è frastornata. Fa fatica a parlare. “Sono emozionata…”, sussurra con un filo di voce in dialetto ibbisota. Caterina è lontana cugina di Jill Biden, la nuova First Lady degli Stati Uniti. Una parentela di cui ha scoperto l’esistenza solo poco tempo fa grazie alla passione di un concittadino, Antonio Federico, un pensionato che si è messo alla ricerca delle radici di Jill Tracy Jacobs. “Sono davvero felice per la nuova First Lady, Jill Biden. La vorrei invitare a Gesso per conoscerci di persona. Le preparerei le polpette al sugo e la pasta al forno. Sono brava, sa?”, dice Caterina sorridendo in una intervista all’Adnkronos.

