USA: giudice ferma agenti immigrazione

Un giudice federale del Minnesota ha ordinato agli agenti dell’immigrazione statunitensi di limitare alcune delle tattiche utilizzate contro gli osservatori e i manifestanti delle loro operazioni di controllo. La giudice distrettuale Kate Menendez ha emesso un’ingiunzione che vieta agli agenti federali di ritorsioni contro persone impegnate in attività di protesta pacifiche e non ostruzionistiche.

Gli agenti sono esplicitamente proibiti dall’arrestare o trattenere manifestanti pacifici o persone impegnate in osservazioni ordinate, salvo il caso in cui vi sia un ragionevole sospetto che tali individui abbiano commesso un crimine o stiano interferendo con l’applicazione della legge. Inoltre, gli agenti federali non potranno utilizzare spray al peperoncino, gas lacrimogeni o altre munizioni di controllo della folla contro manifestanti pacifici o passanti che osservano e registrano le operazioni di controllo dell’immigrazione.

La sentenza arriva a quasi due settimane dall’annuncio del dispiegamento di 2.000 agenti dell’immigrazione nell’area di Minneapolis, definita la più grande operazione del genere nella storia. Il numero degli agenti pesantemente armati dell’agenzia Immigration and Customs Enforcement e della Border Patrol è da allora salito a quasi 3.000, superando di gran lunga gli effettivi della polizia locale nell’area metropolitana delle Twin Cities di Minneapolis e St. Paul.

Le tensioni legate al dispiegamento sono aumentate notevolmente dopo che un agente dell’ICE ha sparato mortalmente a Renee Good, madre di tre figli di 37 anni, mentre era al volante della sua auto. In quel momento, Good stava partecipando a una delle numerose pattuglie di quartiere organizzate dagli attivisti locali per monitorare le attività dell’ICE.