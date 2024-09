USA, FTC denuncia grandi gestori di farmacie per prezzi elevati dell’insulina

La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha avviato un’azione legale contro i tre principali gestori di farmacie, noti come prescription drug benefit managers (PBM) – Caremark, ESI e OptumRx – per pratiche anticoncorrenziali che hanno influito negativamente sui prezzi dei farmaci insulinici. Secondo la denuncia, questi PBM hanno gonfiato artificialmente il prezzo di listino dell’insulina, rendendo difficile per i pazienti accedere a opzioni meno costose e trasferendo il carico dei costi elevati ai soggetti più vulnerabili.

La FTC accusa Caremark, parte di CVS Health, ESI di Cigna e Optum di United Health Group di sfruttare il loro potere economico nel settore farmaceutico, manipolando la concorrenza a loro favore. Insieme, i tre PBM controllano circa l’80% delle prescrizioni negli Stati Uniti, creando un sistema di rimborso dei farmaci che favorisce alti rimborsi ai produttori a scapito dei pazienti. Nonostante l’emergere di insuline a prezzi di listino più bassi, questi PBM hanno escluso sistematicamente tali opzioni a favore di prodotti più costosi ma con forti sconti.

Rahul Rao, vicedirettore del Bureau of Competition della FTC, ha sottolineato come milioni di americani affetti da diabete si trovino a dover affrontare costi insostenibili per l’insulina a causa dell’avidità dei PBM. In passato, i prezzi dei farmaci insulinici erano molto più accessibili; nel 1999, il prezzo medio di listino di Humalog, un insulina di marca, era di soli 21 dollari, mentre entro il 2017 era balzato a oltre 274 dollari. Questo rappresenta un aumento sorprendente di oltre il 1.200%. La denuncia menziona anche come, nonostante i miliardi di dollari in rimborsi incassati dai PBM, nel 2019 un paziente su quattro che necessitava di insulina non potesse permettersi il farmaco.

Le azioni della FTC mirano a fermare queste pratiche sleali e a proteggere i pazienti, cercando di riportare accessibilità ai farmaci salvavita per coloro che ne hanno disperatamente bisogno. La questione si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i costi dei farmaci negli Stati Uniti, specialmente per quelli essenziali come l’insulina.