Usa fermano armi all’Ucraina, cresce la tensione in Europa

Le recenti decisioni degli Stati Uniti riguardo all’assistenza militare all’Ucraina hanno sollevato interrogativi significativi. Washington ha annunciato la sospensione di alcune forniture, inclusi missili antiaerei, per prioritizzare i propri interessi strategici. Anna Kelly, vice portavoce della Casa Bianca, ha confermato che questa misura deriva da una revisione complessiva delle assistenze militari globali del Pentagono.

Il Cremlino ha accolto la notizia affermando che una diminuzione degli armamenti a Kiev potrebbe avvicinare la fine del conflitto. In una dichiarazione, Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha sottolineato che meno supporto militare si traduce in maggiori probabilità di pace.

Nel contesto attuale, Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha ribadito che le consegne di armi continuano a essere fondamentali per la difesa del paese e ha etichettato come disumano interrompere tali forniture vitali.

Intanto, emergono notizie secondo cui la Corea del Nord è intenzionata a inviare tra 25.000 e 30.000 soldati per supportare le operazioni russe in Ucraina, un incremento significativo rispetto ai 11.000 inviati in precedenza. Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha svolto una telefonata con il suo omologo francese Emmanuel Macron, la prima dopo tre anni, in cui Macron ha sollecitato una tregua.

Le tensioni restano elevate anche sul campo di battaglia, con rapporti sugli attacchi russi che continuano a colpire varie aree ucraine, intensificando la crisi umanitaria.