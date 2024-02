USA, Fed conferma i tassi e esclude tagli a breve

– La Federal Reserve, come da attese, ha lasciato invariato il costo del denaro, negli Stati Uniti. Al termine della riunione di due giorni, il direttorio sulla politica monetaria, il Fomc, ha confermato la forchetta di riferimento sui fed funds al 5,25%-5,50%.

Nel comunicato diffuso al termine del meeting, la banca centrale americana ha inserito una nuova frase che mostra la sua determinazione a non ridurre i tassi di interesse nel breve termine. Il Fomc “non si attende che sarà appropriato ridurre i tassi di riferimento fino a quando non avrà maggior fiducia sul fatto che l’inflazione si stia muovendo in maniera sostenibile verso il target del 2%”, si legge nella nota.

L’inflazione – sottolinea l’istituzione monetaria – è rallentata nell’ultimo anno, ma resta ancora elevata. “Le prospettive economiche sono incerte e restiamo molto attenti ai rischi di inflazione”, afferma la Fed. “Valutando ogni aggiustamento dei tassi, la Fed terrà conto attentamente dei dati economici, dell’evoluzione delle prospettive e della bilancia dei rischi”.