USA e OpenAI: Collaborazione per la Sicurezza dell’Arsenale Nucleare

Recentemente, OpenAI ha lanciato il progetto Stargate, con un investimento pianificato di 500 miliardi di dollari per rafforzare la leadership americana nell’intelligenza artificiale. Durante l’evento “Building to Win: AI Economics”, l’azienda ha annunciato una collaborazione con l’amministrazione Trump, focalizzandosi su ricerca scientifica e sicurezza nucleare.

Secondo l’accordo, 15.000 scienziati dei laboratori nazionali americani potranno accedere a ChatGPT-1, una versione avanzata dell’intelligenza artificiale di OpenAI. L’obiettivo principale di questa iniziativa è migliorare la sicurezza nelle ricerche sulle armi nucleari, con particolare attenzione alla riduzione dei rischi di guerra nucleare e alla protezione dei materiali nucleari a livello globale.

OpenAI ha anche instaurato una partnership strategica con Microsoft, investitore di lungo termine, per implementare un modello di intelligenza artificiale nel supercomputer Venado, situato presso il Los Alamos National Laboratory, storicamente rilevante per il Progetto Manhattan.

Questi annunci seguono le discussioni di Trump sulle politiche di regolamentazione nell’intelligenza artificiale. Mentre molti nel settore esprimono preoccupazioni sui rischi associati a questa tecnologia, Trump e il suo entourage mantengono una posizione che considera la regolamentazione non prioritaria. In questo contesto, Sam Altman, CEO di OpenAI, ha rivelato su X (ex Twitter) di aver cambiato opinione su Trump, descrivendolo come “potenzialmente incredibile per il Paese” su vari aspetti. Questo cambiamento di atteggiamento si riflette anche tra altri leader tecnologici, che tendono ad avvicinarsi a politiche aziendali più rigorose.