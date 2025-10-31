USA e Israele: violazioni diritti umani a Gaza sotto accusa

Le ultime rivelazioni del «Washington Post» rivelano che gli Stati Uniti stanno fornendo aiuti all’esercito israeliano, ma sono soggetti a restrizioni in caso di violazioni del diritto internazionale. Secondo un rapporto ufficiale, ci sarebbero centinaia di potenziali violazioni dei diritti umani a Gaza da parte di forze militari israeliane, che potrebbero richiedere anni per essere esaminate e sanzionate.

Il rapporto conferma che per la prima volta il governo statunitense riconosce la gravità delle azioni di Israele a Gaza, le quali potrebbero ledere i principi stabiliti dalla legge Leahy, che vieta l’assistenza a forze militari straniere coinvolte in violazioni gravi dei diritti umani. Gli Stati Uniti destinano annualmente circa 3,8 miliardi di dollari a Israele, rendendolo il principale beneficiario di aiuti militari.

Funzionari che hanno rivelato i dettagli del rapporto hanno espresso preoccupazione per le prospettive di responsabilità rispetto alle azioni israeliane, dati i tempi e il metodo di revisione. Vi è scetticismo sull’effettiva applicazione della legge, anche in caso di conferma delle violazioni.

Il rapporto è stato redatto poco prima dell’inizio di un cessate il fuoco, ma nel corso di questo periodo Israele ha continuato a bombardare Gaza, causando numerosi morti.

Le leggi Leahy, introdotte nel 1997, mirano a garantire conseguenze per gli eserciti stranieri sostenuti dagli Stati Uniti, qualora commettano omicidi o torture. Il documento menziona incidenti specifici a Gaza, inclusa l’uccisione di personale umanitario e attacchi a civili, evidenziando un contesto complesso riguardo all’uso degli armamenti statunitensi.