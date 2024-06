USA, deficit partite correnti in aumento nel 1° trimestre

– Aumenta, contro attese per un calo, il deficit delle partite correnti americano nel 1° trimestre del 2024. Il disavanzo si porta a 237,6 miliardi di dollari rispetto ai 221,8 miliardi precedenti. Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis BEA del Dipartimento del Commercio statunitense. Le attese del mercato erano per un deficit più contenuto e pari a 207 miliardi di dollari.

Il deficit del primo trimestre è stato pari al 3,4% del prodotto interno lordo in dollari correnti, in aumento rispetto al 3,2% del quarto trimestre.

L’ampliamento di 15,9 miliardi di dollari del disavanzo delle partite correnti nel primo trimestre riflette principalmente un aumento del disavanzo dei beni.