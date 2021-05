NEW YORK – Giù la maschera! Lo dice Cdc, il Centro per il controllo delle malattie infettive. Da oggi gli americani potranno smascherarsi nei luoghi al chiuso e affollati (e dunque nei supermercati, nei teatri, nelle palestre): e potranno pure tornare a stringersi la mano e addirittura abbracciarsi. A patto, naturalmente di essere completamente immunizzati. Forte dei 154 milioni di persone inoculate con la prima dose e dei quasi 118 milioni già immunizzati (il 55 per cento degli aventi diritto, il 46 per cento totale della popolazione), l’ente governativo ha dunque affermato ieri che con è ormai tempo di compiere un deciso passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Complice pure l’apertura dei vaccini ai ragazzini dai 12 anni in su.

A dare per prima l’annuncio è stata Rochelle Walensky, direttrice di Cdc: “Chi è completamente vaccinato può finalmente tornare a vivere come prima della pandemia” ha detto giovedì. “Desideravamo tutti da tempo questo momento”. Una notizia subito enfaticamente rilanciata dal presidente Joe Biden durante il briefing serale coi giornalisti nel giardino delle rose, dove per la prima volta è apparso in pubblico senza la mascherina e con affianco la vice Kamala Harris, a viso scoperto anche lei: “Oggi è un grande giorno. Chi è vaccinato non ha più obblighi. Ora la scelta è vostra: vaccinatevi o continuate a coprirvi il volto fino a quando non sarete completamente immunizzati”. La speranza della Casa Bianca è in parte anche quella di convincere così i più riluttanti a scegliere il siero. Biden ha promesso che l’America sarà “libera dal virus il 4 Luglio, giorno dell’indipendenza”. Ed è dunque molto preoccupato dal calo costante della media giornaliera di iniezioni, scese da 3,5 milioni al giorno a 1,8. Anche il dottor Anthony Fauci, l’eminente virologo a capo dell’Istituto per le malattie infettive restio fino a una settimana fa, ha nel frattempo appoggiato la svolta. Invitando, però, a non criticare chi ancora non se la sente di toglierle: “Non c’è nulla di male se qualcuno preferisce un livello di sicurezza maggiore”.

Attenzione, però: l’allentamento delle restrizioni, non è in realtà un liberi tutti, anche perché l’ente ha la possibilità di suggerire determinate pratiche ma non di imporle (come d’altronde accadde con l’uso delle mascherine: obbligo messo in atto da alcuni stati ma non da tutti)- “Le persone completamente vaccinate possono riprendere le normali attività tranne lì dove richiesto dalle leggi, norme e regolamenti federali, statali, locali, tribali o territoriali. Inclusi uffici, ristoranti, imprese”, scrive d’altronde Cdc sul suo sito. Anche chi è vaccinato, insomma, è tenuto a seguire i regolamenti specifici. Gli obblighi, ad esempio, restano validi in luoghi dove si ospitano persone particolarmente fragili e vulnerabili: “carceri, rifugi per senzatetto, case di cura e in tutte le strutture mediche”. E pure se “aerei, autobus, treni e altre forme di trasporto pubblico e in aeroporti e stazioni”. Pure se, altra novità di ieri, cade l’obbligo di quarantena per chi all’interno degli Stati Uniti si sposta da uno stato all’altro.

Sui giornali americani di oggi, però, molti notano come le nuove linee-guida siano basate essenzialmente su un principio di onestà: nessuno ha infatti indicato come regolamentare la possibilità di andare in giro senza maschera. Ovvero, se una qualche autorità sarà preposta a controllare chi si muove a volto scoperto per stabilire se ha effettivamente documenti atti a dimostrarne la vaccinazione. E infatti i governatori di due degli stati un anno fa più colpiti, Andrew Cuomo a New York e Gavin Newsom in California, hanno già fatto sapere di non avere nessuna intenzione di cambiare le regole e allentare le restrizioni: almeno per ora.

Perché se è vero che in tutta l’America la curva di contagi scende, ci sono ancora almeno 35mila nuovi casi ogni giorno. Il Sud del paese poi, è in netto ritardo sulla campagna vaccinale: con l’Alabama – stato conservatore e profondamente repubblicano – fanalino di coda, con appena il 32 per cento degli immunizzati.

Giù la maschera, sì. Ma con prudenza.