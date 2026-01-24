USA: aziende private nella guerra informatica

Il presidente degli Stati Uniti sta valutando un cambiamento sostanziale nella sua strategia informatica, incluso l’utilizzo di aziende private per condurre attacchi informatici offensivi. Questa proposta solleva interrogativi sulla legalità e la praticità di coinvolgere il settore privato in operazioni informatiche offensive.

Attualmente, il governo può affidare ad aziende private lo sviluppo di elementi delle sue operazioni informatiche, ma l’iniziativa amplierebbe drasticamente il ruolo delle aziende private nella guerra informatica. La legge attuale vieta alle aziende private di condurre campagne offensive online, quindi modificare la legge per consentire loro di eseguire attacchi informatici offensivi richiederebbe l’approvazione del Congresso.

Alcuni legislatori hanno chiesto che alle aziende private sia consentito di “hackerare” quando vengono attaccate, mentre altri hanno suggerito di riutilizzare le Lettere di Marca per il cyberspazio. Queste misure sollevano lo spettro di una pirateria approvata dagli Stati Uniti nel cyberspazio.

Gli Stati Uniti devono modificare la frequenza della loro risposta agli attacchi informatici degli avversari, passando da azioni periodiche a campagne persistenti. Le competenze del settore privato sono essenziali per raggiungere tale obiettivo. Il settore privato potrebbe integrare le tradizionali forze militari e di intelligence in diversi modi, come ad esempio eseguire attacchi informatici presso un’azienda privata o scrivere il codice per un’operazione e poi affidarlo al Cyber Command.

Il generale Charles L. Moore Jr. e l’esperto di sicurezza informatica Brett Goldstein sostengono che per affrontare la situazione attuale è necessario potenziare le capacità informatiche del Paese avvalendosi dell’esperienza del settore privato. Rivolgersi al settore privato consentirebbe un rapido aumento di scala, che si tradurrebbe in un aumento degli attacchi informatici. Joe Lin, un ex ufficiale della Riserva della Marina, afferma che gli Stati Uniti dovrebbero essere più proattivi e preventivi nel contrastare i loro avversari e che le startup innovative nel settore informatico potrebbero contribuire all’esercito statunitense.