Usa, anche i leader Dem al Congresso appoggiano Harris: “siamo con lei”

– Anche i leader del Partito Democratico al Senato e alla Camera, Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, hanno annunciato il loro appoggio alla candidatura di Kamala Harris per i Dem alle prossime presidenziali. “Siamo con lei”, hanno fatto sapere nel corso di una conferenza stampa. “Harris ha eccitato e dato energia ai democratici”, ha sottolineato Jeffries. Joe Biden ha fatto sapere che parlerà domani alla nazione per spiegare il suo ritiro.

Dopo il ritiro di Joe Biden nella corsa della Casa Bianca, si è ridotto il vantaggio di Donald Trump su Kamala Harris. Harris non ha ancora ricevuto la nomination – che dovrebbe arrivare durante la Convention dei Democratici a Chicago tra due settimane – ma risulta essere ad appena due punti dal tycoon. È quanto è emerso dal sondaggio pubblicato oggi da Morning Consult che dà Trump al 47% e la vice presidente al 45%. Nell’ultima rilevazione realizzata dalla società, tra il 15 e il 17 luglio, l’ex presidente aveva un vantaggio di quattro punti su Biden, con il 46% contro il 42%. Un sondaggio di Reuters-Ipsos tra gli elettori registrati dà invece Kamala Harris davanti a Donald Trump, 44% a 42% con un margine di errore del 3%.

La Cnn ha riportato che da domenica – giorno in cui Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa elettorale – Kamala Harris ha raccolto oltre 100 milioni di dollari per la campagna elettorale. “Il presidente Biden ha dimostrato cos’è la vera leadership. Sta salvando la democrazia ancora una volta. Siamo tutti così entusiasti di fare tutto il possibile per supportare la vicepresidente Harris nel suo storico obiettivo”, ha dichiarato George Clooney sempre alla Cnn.