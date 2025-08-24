US Open 2025: Attesa per Djokovic e le stelle di tennis USA

Con l’inizio degli US Open, il Centro di tennis nazionale USTA Billy Jean King si prepara a ospitare il primo turno delle qualificazioni. Le partite si svolgeranno tutto il giorno, con una copertura in diretta su ABC e ESPN2 a partire dalle 15:00 EDT.
Tra i protagonisti maschili, spicca il nome di Novak Djokovic, che si allena al Queens e si prepara ad affrontare Arthur Stadium. In programma nel pomeriggio, alle 17:00, l’americano Brandon Nakashima sfida Jespa D Jong, mentre gli incontri più attesi si svolgeranno in serata.
Per quanto riguarda il tabellone femminile, anche qui ci sono sfide interessanti. Alle 17:00, Emma Navaro si confronta con Wang Yafan, seguita da Belinda Benik che giocherà contro Zhang Shui. La serata continua con Jasmine Paulini che affronterà Destiny Ayan, fino ad arrivare all’ultima partita tra Jessica Pegula e Mayar nelle ore serali.
Chi desidera seguire il 2025 US Open può assistere a tutte le partite trasmesse sulle reti ESPN.