US Open 2023, Tsitsipas eliminato al secondo turno

Stefanos Tsitsipas eliminato oggi al secondo turno del singolare maschile dell’US Open 2023. Il greco, testa di serie numero 7, è stato sconfitto dallo svizzero Dominic Stricker. L’elvetico, numero 128 del ranking Atp, si è imposto per 7-5, 6-7 (2-7), 6-7 (5-7), 7-5 (8-6), 6-3) dopo 4h04′. L’eliminazione di Tsitspas è una notizia positiva, in chiave ranking, per Jannik Sinner. L’azzurro è il numero 6 del mondo. Il greco, settimo in classifica, all’US Open 2023 avrebbe potuto guadagnare molti punti visto che lo scorso anno è uscito di scena al primo turno. L’eliminazione al secondo turno impedisce a Tsitsipas di ottenere un bottino di punti particolarmente elevato.