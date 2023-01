Urtis svela la fluidità di un vippone e si dichiara a un altro: “Lo avrò, gli interesso”

Abbiamo imparato a conoscerlo al GF Vip, dove ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e questo non è cambiato, Giacomo Urtis infatti nella sua nuova intervista si è lasciato andare a dei commenti molto diretti su due noti ex vipponi. Il chirurgo ha rivelato di avere un interesse per Barù ed ha aggiunto che in qualche modo lo avrà. Urtis ha poi rivelato che Biagio D’Anelli sarebbe fluido.

“Penso che Jessica sia ancora innamorata di Barù. Però sono convinto che se Barù mi vedesse adesso con il capello lungo e senza barba un pensiero su di me lo farebbe di nuovo, mi dispiace per Jessica. Barù mi è rimasto proprio là, quindi devo averlo. – ha dichiarato Urtis a Radio Cusano Campus – In qualche modo lo avrò. Barù più attratto di me che di Jessica? Sì, ne sono proprio sicuro. Poi magari sembro anche spocchioso, ma da come mi guardava, dalle cose che mi diceva. Poi mi faceva sempre tanti complimenti. – riportano Isa e Chia – Un uomo non ti fa complimenti se non gli interessi. Caro Barù ti aspetto al varco. Biagio D’Anelli? Anche se nella Casa io ero innamorato perso di Biagio D’Anelli. Io dormivo tutte le sere con Biagio. La conosco la sua fidanzata, è carinissima. Secondo me sono fluidi. Non lo sanno, però lo sono”.

Urtis sul suo legame con Corona: “Cose che non posso rivelare”.

Nella casa del GF Vip Giacomo ha ammesso di aver avuto un’amicizia molto speciale con Fabrizio Corona. Le dichiarazioni di Urtis sono state poi confermate dallo stesso Corona. A Radio Cusano Campus il chirurgo dei vip però non ha voluto rivelare altro e ha anche detto che ci sono delle cose di cui non può parlare.

“Sta bene, sempre super carino, fidanzatissimo, innamoratissimo, niente noi stiamo qua. Siamo stati più che amici per anni. Dai tempi della Moric che lo conosco. Tu vuoi che io dica delle cose che non posso”.