Urtis ruba il fidanzato a un’amica, poi il video con Perla fa discutere

In queste ore Genny Urtis è al centro di due gossip diversi, uno che la riguarda in prima persona e un secondo che ha a che fare con una famosa ex gieffina. Genny nei mesi scorsi ha rivelato di essersi fidanzata e di voler diventare madre: “Adesso ho un compagno e spero che mi faccia presto la proposta di matrimonio. Abbiamo già parlato di figli e ne vogliamo due, il prossimo anno sarà quello giusto per averli. Mi sembra folle che in un paese com eil nostro, con un tasso di natalità così basso non si possa accedere alla maternità surrogata“.

La chirurga dei vip a MTV Cribs ha aggiunto: “Da qualche mese sono super innamorata. Serata in discoteca o karaoke in casa? Prima era la seratona nei locali e adesso che sono fidanzata, sto chiusa in casa, quindi ti dico serata in casa a guardare un film. Una red flag in un partner? Se il partner è più basso di me o i boxer da signore anziano. Una volta sono stata cattiva per una cosa che ho fatto ad una mia amica.Le ho dato un consiglio falso sul suo fidanzato. Li ho fatti lasciare perché il fidanzato piaceva a me e mi ci sono fidanzata io poi“.

Chi sarà questa amica?

Urtis e il video con Perla, i fan rumoreggiano.

Da qualche giorno circolano rumor su una presunta crisi o rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti e i fan si sono preoccupati. La vincitrice del Grande Fratello ieri è apparsa in una storia Instagram di Genny, in cui la chirurga dice: “Noi siamo già pronte per andare al mare. Se c’è qualcuno con la barca ci porti“.

Una semplice frase che però ha fatto chiacchierare i follower dei Perletti: “Ma Urtis fa così con le sue amiche single, sempre fatto”. “Per dire che cercano qualcuno con la barca, anche scherzando, significa che è single”. “Lei ormai è ritornata la perla di Falsone gli stessi atteggiamenti. Ha perso quel bel viso sereno che aveva con Mirko mi ha doloso tanto“.