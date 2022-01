Giacomo Urtis quando si tratta di gossip ne sa una più del diavolo e proprio durante la diretta del Grande Fratello Vip, non credendo di avere il microfono aperto perché in quel momento stava parlando Adriana Volpe, ha rivelato un dettaglio intimo di Alex Belli e Delia Duran.

Nel dettaglio ha detto: “Amore libero come no, fate le O“.

Ecco il video:

Qualche giorno prima di venire eliminato, Giacomo Urtis aveva etichettato come “coppia libertina” quella di Alex e Delia.

“Io loro li conosco troppo bene da anni, sono affiatatissimi fuori quindi è impossibile che non tornino insieme. Soleil è stata usata? No, Soleil non è stata usata, si è divertita quanto si è divertito Alex. Quando stava con Alex aveva il sorriso da qua a qua, ‘usata’ è un’altra parola. Devi vedere le cose non come la casalinga del paese, ma con gli occhi di una che vive nella grande città e ne vede di tutti i colori”.