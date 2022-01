Miriana Trevisan al centro di due polemiche sul GF Vip. Da una parte la gieffina ha minacciato di abbandonare il reality a causa di Katia Ricciarelli, dall’altra ha tirato in ballo gli avvocati per le parole di Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip infatti ha rivelato che la showgirl avrebbe frequentato un suo amico facoltoso, che le avrebbe fatto regali costosissimi, per importi superiori a 20.000 €. Giacomo ha chiesto scusa, ma subito dopo ha rincarato la dose confermando quello che aveva detto sulla sua coinquilina: “Ragazzi è tutto vero. Non è che me l’ha detto un conoscente. Il suo ex è uno dei miei migliori amici. Lui mi ha assicurato tutto quello che ho detto su quei regali“. Intanto Pago lunedì notte è intervenuto avvisando che al più presto avrebbe contattato i legali di famiglia per riferire di ciò che stava accadendo nella casa del GF Vip.

Parla l’amico di Urtis e Pago torna a difendere la sua ex.

In queste ore sta circolando sul web una presunta storia dell’ex di Miriana Trevisan (Vito) ed amico di Giacomo Urtis. In questo sfogo si legge che i regali di cui ha parlato il gieffino ci sarebbero stati. Pago però è tornato a difendere la Trevisan parlando di multe e carcere per chi diffamerà la sua ex moglie.

“Visto i numerosissimi messaggi di solidarietà e gli ultimi avvenimenti che continuano ad accadere sia dentro che fuori la Casa del GF Vip ci tenevo a ribadire il concetto espresso ieri sera e a comunicarvi che la lista dei fortunati si sta allungando. Mi preme pure ricordare a qualcun altro che “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. È vero che se si è incensurati potrebbe bastare la multa ma se invece incensurato non sei? E pure basterebbe essere semplicemente delle brave persone. Proprio come lo è Miriana”.

😱😱😱😱😱 #gfvip l’ex di miriana che conferma che quello che ha detto giacomo urtis corrisponde a verità 😳 #gfvip https://t.co/6SIhbEduWg — giada rossa (@RossaGiada) January 4, 2022

C’è qualcosa che non quadra: Vito ad ottobre elogiava Miriana e ora tira fuori queste cose. Vuole entrare al GF per un confronto? Tanto ormai si è capito, in ogni caso quest’uomo si dovrebbe vergognare. #GFVIP pic.twitter.com/5leOBiaI6i — Simona 🦚 (@simo_cantatore) January 4, 2022