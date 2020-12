Giacomo Urtis venerdì notte ha rivelato a Selvaggia di essersi preso una bella cotta per Tommaso Zorzi. Il chirurgo dei vip ha chiesto all’amica di non dirlo a nessuno e di mantenere il segreto, almeno fino all’uscita di Francesco Oppini. Ieri notte Urtis ha cambiato idea e così la Roma e Giulia Salemi sono corse a spifferare tutto al diretto interessato.

“Non è uno scherzo a lui piaci. Mi ha detto ‘sai che mi è piaciuto che mi ha fatto le coccole’. Gli hai suscitato qualcosa. Lui mi ha detto che lo hai toccato sul petto e che sei carino e che ora che andava via Francesco forse aveva qualche speranza. Poi mi fa ‘sai mi ha chiesto di dormire con lui’. Magari il tuo capello diverso, le carezzine, poi la convivenza l’ha stuzzicato. Per lui non sei solo un amico, dagliela una possibilità. Ha cambiato anche un po’ gusti sui ragazzi, io lo vedo sincero secondo me è molto interessato”.

Tommaso è rimasto sotto choc, perché conosce Urtis da 8 anni e non pensava di essere il suo tipo di uomo: “Mi viene da ridere dai. Io lo conosco da anni e non è mai successo nulla. Poi lui è sempre stato insieme a dei tori, grossi giocatori di rugby.Renditi conto che mi ha confessato che non gli piace Zelletta perché è troppo magro. Secondo me è assurdo. La mia è una risata isterica. Sono lusingato però credimi è una roba veramente surreale. Amore smettila, è una mia amica, siamo amiche. Gli voglio bene, ma non l’ho mai visto sotto quest’ottica, mi ha sempre presentato tori palestrati, cinghiali di Palermo con colli enormi e camice strette. Se mi piace? Amore sono sotto choc, lui è un amico, non ho mai fatto pensieri di quel tipo. Dai, lui mi ha sempre portato a conoscere dei tacchini con i bicipiti enormi, ma hai visto me?”

Nella casa di Cinecittà potrebbe nascere la prima soap opera gaya. Preparate il tè con i biscotti (o i popcorn).

Tommaso scopre della cotta di Giacomo Urtis.

Tommaso shockato dal fatto che piaccia a Giacomo Urtis#GFVIP pic.twitter.com/r9jWZRxxR5 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 7, 2020