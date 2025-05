Urtis ha fatto la mastoplastica: “Ho una terza. Un intervento totale?”

Da quasi due anni Genny Urtis ha intrapreso un significativo cambiamento di vita, cominciando a indossare abiti femminili e facendo coming out come donna trans lo scorso dicembre. Ha raccontato della sua rottura con l’ex compagno, evidenziando che la sua famiglia non l’ha mai accettata, il che ha influito sulla relazione. Urtis ha dovuto tenere tutto privato per rispetto verso la famiglia di lui, evitando di pubblicare foto che avrebbero potuto offendere.

In una lunga intervista con Chi, ha rivelato di essersi sottoposta a una mastoplastica, specificando di aver scelto una terza misura per non apparire troppo provocante. Ha anche confessato di non essere certa se il suo percorso di transizione si concluderà con ulteriori interventi, poiché le decisioni richiedono tempo e riflessione. Attualmente si sta riprendendo dall’operazione, facendo uso di antibiotici e antidolorifici, e sta affrontando la nuova situazione con pazienza.

Urtis ha detto che c’è sempre stata una dissonanza tra il suo corpo e come si è sempre sentita, identificandosi come femmina. Ha parlato anche dei cambiamenti nei suoi incontri sociali, notando che ora gli uomini etero si avvicinano a lei, mentre gli uomini gay non lo fanno più. Riguardo alla vita amorosa, ha confermato di non essere più in coppia, sottolineando il supporto mancante durante il suo percorso di transizione. Infine, ha condiviso l’importanza di esplorare la sua identità nonostante le sfide e le incertezze che affronta.