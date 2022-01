Giacomo Urtis ieri sera al Grande Fratello Vip ha confessato di aver avuto un flirt con un uomo famoso, con le braccia tatuate, che è stato sposato e che in passato è stato in carcere. Un identikit che ha portato il web a fare una vera e propria caccia al nome. Fra gli “indiziati” quello più quotato sarebbe Fabrizio Corona che, oltre a rispettare l’identikit, con Giacomo Urtis ha sempre avuto un bel rapporto d’amicizia.

“Io a letto con lui“, ha confessato il chirurgo senza fare nessun nome “La moglie guardava“. Stava parlando proprio di Fabrizio Corona e Nina Moric?

Ovviamente il video ha fatto il giro del web ed è arrivato anche alle orecchie di Fabrizio Corona che su Instagram ha così risposto: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!“. Il tono ovviamente sembra scherzoso, ma sono sicuro che Alfonso Signorini nella puntata di venerdì sera farà luce su questa vicenda.

“Io non sono sempre stato gay. Ho avuto anche delle donne in passato, con una ci siamo sposati. Sarà che vengo da una famiglia in cui non si poteva parlare nemmeno di omosessualità. Poi un giorno in aeroporto vedo questo e lo riconosco subito dalle braccia. Mi ripetevo ‘eppure è lui, io lo conosco’, mi giro e gli dico ‘ciao io sono Giacomo’, lui mi dice ‘ciao e io sono em…’, ho lasciato la tipa che avevo all’epoca e mi sono attaccato a lui.

Insomma questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi. Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna”.