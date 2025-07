Ursula von der Leyen e la nuova politica europea: un cambio epocale

Nell’ambito della politica europea, si è assistito a un cambiamento significativo sotto la leadership di Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione Europea ha avviato una strategia di alleanze che sfida le tradizionali dinamiche politiche, cercando di unire diverse forze, sia a sinistra che a destra.

Sin dall’inizio del suo mandato, von der Leyen ha coltivato relazioni con ambiti conservatori, mantenendo il supporto dei socialisti europei. Questa manovra, che può essere paragonata alla storica “politica dei due forni” di Giulio Andreotti, ha permesso alla Commissione di affrontare questioni complesse, rendendo l’Unione Europea più agile nel suo approccio politico. Tuttavia, ciò ha comportato anche rischi, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e conflitti, come quelli in Ucraina e in Medio Oriente.

La forte presenza dei partiti di destra all’interno della Commissione è evidente, e la loro influenza si fa sentire su temi chiave come il clima e la gestione dei migranti. In particolare, si è registrato un incremento dell’interesse verso la sinistra, seppur con una significativa riduzione della rappresentanza socialista. Le figure di spicco come Teresa Ribera e Maroš Šefčovič ricoprono ruoli fondamentali e potrebbero vedere le loro politiche messe alla prova in un contesto di crescente pressione.

I dialoghi tra i popolari e altre forze, incluse quelle di destra, dimostrano la volontà di von der Leyen di realizzare compromessi, evidenziando una nuova era per la Commissione, che si tinge di politizzazione e pragmaticità.