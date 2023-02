Ursula, le prime immagini dal film Disney La Sirenetta: critiche e complimenti

Dopo anni di attesa e molte polemiche, ci siamo quasi, tra tre mesi uscirà nei cinema di tutto il mondo La Sirenetta. Lo scorso settembre la Disney ha diffuso il primo trailer e ieri ha pubblicato un nuovo assaggio dove si vedono anche il principe Eric e Ursula (la doppiatrice americana è scomparsa da poco). Finalmente abbiamo visto almeno lo sguardo di Melissa Ann McCarthy nei panni della strega del mare. Come prevedibile ci sono state tante critiche, ma anche dei complimenti. C’è chi ha detto che più che Ursula, Melissa sembra Bianca Del Rio (una famosissima drag queen americana), chi ha scritto che il trucco scelto è orrendo, ma anche chi ha trovato l’immagine della perfida strega molto simile a quella del cartone.



“Il mondo della Disney e del (regista) Rob Marshall è un mondo che vorrei che tutti potessero sperimentare perché è così creativo, bello e adorabile. Andare a lezione di canto ogni giorno… Ho dovuto registrare con un’orchestra, cosa che per chi non fa la cantante di professione è una bella sfida. Ma è stato un processo così divertente. Sarà incredibile… Per me, Ursula è tutto. È uno dei miei cattivi preferiti in assoluto, quindi interpretarla è stata una cosa deliziosa. Non lo dico perché ho recitato nei suoi panni. Questo personaggio mi è sempre piaciuto moltissimo”.