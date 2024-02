Ursula Bennardo rompe il silenzio dopo la fine della storia d’amore con Sossio “Una storia giunta al termine”

É giunta al capolinea la storia d’amore tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia è nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Dopo mesi di frequentazione sono usciti dal programma per continuare la loro relazione all’esterno. Successivamente hanno partecipato ad un altro format, Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro amore, valutandone la stabilità nonostante le tentazioni.

La loro è sempre stata una storia piena di alti e bassi, ma poi è arrivata la gravidanza e la dolce notizia ha calmato gli animi ed unito la coppia. Nel 2019 la loro vita si colora di rosa: nasce Bianca. Tutto procede bene e nel 2020 arriva la proposta di matrimonio. Sossio chiede alla sua compagna di sposarlo, proprio lì, nello studio in cui si sono conosciuti. Tuttavia, questo non accadrà mai: i due non sono mai convolati a nozze.

Qualche giorno fa, Ursula stessa dà l’annuncio definitivo della fine della relazione, con una storia su Instagram:

Avrei voluto dirvelo personalmente ma parlarne mi turba così preferisco scrivere. È da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio.

La donna parla di un lungo periodo di crisi che ha portato alla fine del loro rapporto ed aggiunge che non c’è alcuna possibilità di riconciliazione.

Ovviamente non è una situazione facile, non è una situazione semplice. Quando ci sono dei figli purtroppo è una tragedia. Sicuramente non è una cosa facile. Ovviamente ragazzi non è successo ieri. Ieri ho deciso di comunicarvelo perché è giusto così. Inutile nascondersi dietro a un dito.

Infine, conclude dicendo: