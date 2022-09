Ursula Bennardo, annullato il matrimonio con Sossio Aruta: “Mi sono stufata”

Senza alcuna ombra di dubbio Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono una delle coppie più amate e chiacchierate di Uomini e Donne. Di recente la coppia ha deciso di annullare il matrimonio. Il motivo? A riverarlo è stata l’ex dama pugliese. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La storia d’amore tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta è nata nel programma di Uomini e Donne. A seguito della proposta di matrimonio da parte dell’uomo, la coppia aveva provveduto presto ad organizzare le nozze, gli invitati, l’abito e la location. Tuttavia, adesso il loro sogno d’amore è andato in frantumi.

A parlare in merito alla questione è stata la stessa ex concorrente del programma condotto da Maria De Filippi in occasione di un’intervista rilasciata a “The Pipol”:

Sì, mi ricordo bene quel giorno. Eravamo nello studio di Uomini e Donne con Alfonso Signorini presente, subito dopo l’esperienza al GFvip di Sossio. Ero molto felice, incredula, e non avevo dubbi di rispondergli “sì, sposiamoci”. Poi le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!

Alla luce delle numerose incomprensioni e incongruenze che hanno portato all’annulamento delle nozze, la donna si è lasciata andare ad un duro sfogo. Queste sono state le sue parole:

Sicuramente i modi che ha Sossio di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più.

Stando alle dichiarazioni dell’ex dama, Sossio Aruta non l’avrebbe presa molto bene. Qual’è stata la sua reazione? A dichiararlo è stata la diretta interessata: