“Oggi è dura: Zenga è arrivato e mi ha abbracciata, non so gestire questa situazione” – ha confessato Rosalinda Cannavò a Samantha De Grenet – “Vorrei trovare le parole più opportune [con Giuliano]. Io ho già capito tutto. Me l’ha detto anche la psicologa, di vivermela con serenità, che chi mi giudica è un problema loro. Mi ha detto che ho 28 anni e che con lui non ho figli o matrimonio. – ha continuato Rosalinda – Ok, però non so bene come gestirla. Sarei ipocrita a far finta e a scrivere una letterina di San Valentino a Giuliano, sarei falsa. Non è stato Andrea a farmi capire quella cosa con Giuliano, era già così”.