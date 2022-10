Urlano col megafono che sono dei bulli e i vipponi sentono tutto: la loro reazione

La Regina di Roma è tornata all’attacco e questa mattina si è presentata fuori la casa del Grande Fratello Vip col suo fedele megafono. Lo ha fatto per far capire ai vipponi in Casa che con Marco Bellavia si sono comportati da bulli e che l’Italia sta dalla parte del conduttore di Bim Bum Bam.

Ovviamente lo ha fatto a modo suo dando degli schifosi a tutti e prendendosela in particolar modo con Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini e Charlie Gnocchi. Non si è risparmiata neanche con Pamela Prati a cui ha dato sostanzialmente della cessa.

“Avete bullizzato Marco, schifosi! Luca dì a Ciacci che è un pezzo di merda e che Ginevra fa schifo! Marco ce l’ha tutta l’Italia nel cuore. Luca ci fidiamo di te! Fate tutti schifo! Luca riporta a Ciacci che è un verme e che tutta l’Italia sta con Marco! Ciacci e Ginevra pezzi di merda! Luca ti salvi solo te, falli fuori tutti questi schifosi! Pamela Prati sei una cessa! Ciacci sei un verme! L’Italia ce l’ha tutta Marco, brutti schifosi!”.

Le parole della Regina di Roma sono state udite da Antonino Spinalbese che ha poi minimizzato sottolineando come possa essere basso il profilo di uno che va fuori la casa del GFVip per urlare col megafono. “I miei amici non lo farebbero mai“.

A raccontare il fatto è stata anche Ginevra alla Fiordelisi.