I concorrenti del Grande Fratello Vip sono isolati dal mondo, ma ogni tanto delle urla esterne dalla casa arrivano ai vipponi. Negli scorsi anni i gieffini sono stati insultati, informati di quanto successo fuori dal reality ed hanno anche ricevuto decine di messaggi di incoraggiamento e complimenti di vario genere. Questo è quello che è accaduto ieri sera a Manuel Bortuzzo. Soleil Sorge, Alex Belli, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié erano in giardino quando hanno sentito delle forti urla. Delle fan del nuotatore si sono appostate fuori dalla casa più spiata d’Italia ed hanno gridato delle frasi carine nei confronti del campione.

Urla per Manuel fuori dalla casa del GF Vip, Lulù stizzita.

Se Bortuzzo ha ringraziato le sue “bimbe”, la Selassié invece non l’ha presa benissimo: “Manuel è mio care bambine! vabbè che queste avranno 12 anni. In ogni caso peccato per loro che è occupato“. Subito dopo la principessa ha provato a baciare in bocca Manuel, ma lui l’ha fermata, lei quindi è sbottata: “Amore, am che fai?! Guarda che ho il borro cacao e non il rossetto!”

Ma la parte più bella di questa scena è che Soleil si è goduta lo spettacolo infilando il dito nella piaga: “12 anni? No, queste dalla voce avevano almeno 20 anni. Ora mi immagino la scenata di gelosia di Lulù contro le bimbe di Manuel“.

* lulù sente delle urla per manuel*

Lulù:”Manuel è mio bambine!”

Soleil:” eh diglielo…”

Lulù:”avranno 12 anni…”

Soleil: “no no anche 20…”

Lulù: *first reaction shock* ⚰⚰⚰#gfvip — Våle🐍; må world dominåtion (@Vale41229116) October 3, 2021