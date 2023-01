Urla e porte battute, Davide Parenti rompe il silenzio sull’addio di Teo Mammucari a Le Iene

Teo Mammucari dopo non essersi presentato a Le Iene ha deciso di lasciarle, come rivelato dal comunicato stampa diramato da Mediaset. Anche se qualcuno parla di urla e porte battute, ma andiamo con ordine.

Lo scorso giovedì, durante la puntata del 24 gennaio, Belen Rodriguez ha aperto la puntata settimanale de Le Iene in solitaria senza specificarne il perché. Un’assenza anticipata da TvBlog che aveva escluso problemi di salute per il conduttore.

“Secondo voci che circolano con una certa insistenza Teo Mammucari non è della partita stasera per motivazioni, si mormora, che – fortunatamente – non sono legate al suo stato di salute. Il conduttore romano insomma sta bene“.