Urla durante la pubblicità del Grande Fratello: tutti contro Lorenzo

Serata infuocata al Grande Fratello, caratterizzata da una lite accesa tra le Non è la Rai e le Monsè, che ha diviso la casa in due fazioni. Durante un blocco pubblicitario, i concorrenti hanno alzato i toni, con urla e accuse reciproche. Solo Lorenzo Spolverato ha difeso Perla Maria e sua mamma, prendendo le parti della giovane e rimproverando le coinquiline per il loro comportamento nei suoi confronti.

Lorenzo ha esclamato: “Ha diciotto anni e non la fate mai parlare, dovreste avere rispetto di questa ragazza! Siete persone di cinquant’anni che non la lasciate esprimere”. Jessica, però, ha risposto in modo aggressivo, dicendo: “Ma smettila! Due minuti che non si parla di te e non hai le telecamere davanti! Sei piccolo così!”. Nonostante le provocazioni, Lorenzo ha continuato a accusare le altre concorrenti, sottolineando che agivano in gruppo per attaccare Perla Maria.

Nel bel mezzo della discussione è intervenuto Giglio, il quale ha attaccato Lorenzo, dicendo: “Piantala, ti stai aggrappando agli specchi. E non ti allontanare mentre parli con me!”. Dopo la diretta, Giglio ha continuato a sfogarsi con Emanuele e Bernardo, ammettendo che la discussione era forse stata eccessiva e che anche lui aveva esagerato. Ha espresso malcontento per la mancanza di coerenza nei comportamenti di Lorenzo, sottolineando che non approvava il suo modo di agire, in particolare per come trattava i rapporti con le altre ragazze.

Giglio ha fatto riferimento anche alla situazione con Shaila e Helena, esprimendo dubbi sulla coerenza di Lorenzo nei loro confronti. Ha osservato che criticare qualcuno e poi cercare conforto proprio da quella persona è una contraddizione. Ha inoltre criticato la tendenza di Lorenzo a sparlare degli altri, nonostante lui stesso si comportasse in modo simile, come quando spegneva le sigarette nei bicchieri. La tensione in casa è palpabile, e le opinioni sui comportamenti dei concorrenti continuano a scatenare dibatti infuocati.