Urla dal Confessionale: “Sto male, voglio andare via!”

Il The Greatest Showoman di Dana Saber continua al Grande Fratello Vip con delle urla dal Confessionale.

Dopo aver litigato con mezza Casa, spintonato Oriana e confessato il proprio interesse per George, Putin e Andrea – probabilmente non in questo ordine – ieri sera si è trasferita a vivere a bordo piscina. Letteralmente. Ha preso il suo cuscino, ha fatto la valigia e si è ricreata un posto letto nella zona relax fuori in giardino.

Ovviamente i concorrenti le hanno chiesto di rientrare a vivere con lei e lo stesso Daniele Dal Moro è andato a prelevarla chiedendole di dormire nel suo letto. Nella notte, però, Dana ci ha regalato un colpo di scena: si è spogliata restando a dormire solo con il pezzo di sotto del pigiama. Quando Daniele lo ha raccontato a Wilma lei è andata da Dana e le ha fatto una scenata di gelosia. La modella marocchina ha negato tutto, ma ovviamente stava palesemente fingendo dato che esistono i video del suo inaspettato spogliarello.

Urla dal Confessionale, la minaccia di ritiro della Saber

Il sabato della Saber però si è concluso con una minaccia di ritiro. A raccontarlo è stata Antonella Fiordelisi ai suoi coinquilini, come riporta BlogTivvu.com:

“Stava uscendo. L’ho fermata dalla porta rossa. – ha confidato Antonella al resto del gruppo – ho messo la valigia qua, se ne stava andando. Ragazzi vi sto dicendo che uno non è che sclera apposta. E’ lo stesso discorso di altre volte che ti è successo mesi fa. Uno se sta così, se reagisce così, è perché non sta bene in questo momento”.

L’allusione, ovviamente, al caso Marco Bellavia.

“No ‘dinamiche’, ‘lo fa apposta’, ‘questa ci è venuta a prendere per il cul*’. Non funziona così e ve lo rispiego per la seconda volta, non funziona così. Un po’ di sensibilità da parte di chi l’ha attaccata”.

Nel bene o nel male, lei è una concorrente pazzesca.