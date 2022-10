Urla contro Elenoire e Pamela fuori dal GF Vip, i vipponi sentono tutto: “Puzzi, bugiarda ladra”

Ancora urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. La Regina de Roma e un suo amico sono tornati a gridare con il loro megafono. Questa volta la famosa poetessa ermetica se l’è presa con Elenoire Ferruzzi con l’accusa folle di scarsa igiene (in realtà ci sono decine di foto e video della vippona mentre fa il bagno), ma soprattutto con Pamela Prati. La patrona dei megafoni ha attaccato Pam dandole della bugiarda e dicendo che è la vergogna dell’Italia.

“Elenoire vatte a lavà che fai pietà. Fai schifo, mamma mia che ribrezzo che sei. A Pamela Prati finsicila de raccontà bugie. Gli italiani non ci credono alle bugie che racconti. Te sei magnata più soldi te de tutti. A buciarda a pamela prati fai la suora ma sei peggio delle monache. Buffona. Antonino vai Carmelo, vacce calmo che porti le corna a priori. Pamela paga i buffi che di soldi ne hai magnati tanti. Non esci da suora dal GF Vip. Sei solo una buffona bugiarda. Caccia fori i soldi che hai rubato a zozza. Fai schifo sei il degrado dell’Italia. Finiscila di raccontare cavolate Antonino. Vai con cautela che non sei nessuno, c’hai le corna a go go. Hai più corna di un cesto di lumache. Elenoire vatti a. lavare che puzzi e si sente fino a qui fuori. Pamela fai schifo, Pamela fai schifo. Sei la vergogna dell’Italia. Nikita un bacio dalla Regina de Roma e da tutta Italia. Luca un bacio un bacio da me e da tutta Italia. Gli altri tutti al gabinetto devono annà. Nikita e Luca siete i meglio del GF Vip”.

I gieffini sentono le urla contro Elenoire e Pamela.

Patrizia Rossetti, Luca Salatino e Wilma Goich erano in giardino ed hanno sentito le urla della Regina de Roma. La cantante però non ha capito bene alcune parole ed hanno chiesto spiegazioni alla coinquilina, che ha risposto: “Sì hanno detto che Pamela fa schifo ed è la vergogna dell’Italia“.

Spero che Patty Lipsticks non riferisca delle urla alla Prati, visto che potrebbe anche decidere di lasciare il programma. E comunque le ‘vergogne d’Italia’ sono ben altre e non stanno nella casa del GF Vip. Possiamo decidere di spegnere la tv o cambiare canale, cosa che invece è impossibile fare con altri soggetti in altri contesti. La Regina de Roma potrebbe andare con il megafono davanti Palazzo Madama e Montecitorio a dare il benvenuto a Fontana e La Russa.