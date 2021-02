Al Grande Fratello Vip è nata una coppia, i Prelemi, ma non a tutti piace, soprattutto ai Gregorelli che hanno sempre tifato per la coppia Pierpaolo ed Elisabetta. Non è la prima volta infatti che qualcuno tenta dall’esterno di minare il loro sodalizio, dagli striscioni aerei contro i due fino ad arrivare alle urla col megafono di ieri pomeriggio.

Nello specifico ieri qualcuno ha prima gridato a Pierpaolo Pretelli che suo figlio ha smesso di guardare il Grande Fratello Vip da quando sta con Giulia, poi hanno gridato a lei che Abraham Garcia è tornato ed è sempre innamorato. E se lui si è ammutolito e c’è rimasto male, lei con sfrontatezza ha sempre risposto, “seh, che coraggio“.

Insomma, ogni mezzo per cercare di farli litigare e far nascere una crepa nel loro rapporto.

Ecco cosa ha dichiarato Abraham su Giulia:

“Giulia mi manca tantissimo e mi piacerebbe incontrarla di nuovo. Penso sempre a lei. Purtroppo la distanza, io a Madrid lei a Milano, non ci ha consentito di continuare la relazione, ma non ho dimenticato nulla di quello che è successo tra noi. Adesso so che sta partecipando al Grande fratello Vip in Italia e sono molto contento per lei.

Purtroppo non riesco a guardare tutto il programma, ma sulla pagina Instagram di Giulia non mi perdo mai un suo video. Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. – ha continuato Abraham Garcia – Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma. Lancio un appello: italiani, fate il tifo per me!”.