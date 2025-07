Urgente governance per il porto di Monfalcone, la richiesta di Cisint

L’Organismo di Partenariato e il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Orientale si sono recentemente riuniti per affrontare questioni cruciali riguardanti il porto di Monfalcone. Durante l’incontro, Anna Maria Cisint, europarlamentare e delegata all’Economia del Mare per il Comune, ha sottolineato la necessità urgente di nominare una figura dirigenziale stabile, che possa operare quotidianamente sul territorio e gestire direttamente le attività portuali.

Cisint ha evidenziato come l’aumento dei traffici e la complessità delle operazioni richiedano una gestione strutturata e continua dell’Autorità. Ha insistito sull’importanza di una persona dedicata che rappresenti un punto di riferimento per tutti gli attori coinvolti nel porto, in grado di monitorare le attività e risolvere rapidamente eventuali problematiche.

Inoltre, è emersa la necessità di aggiornare le normative riguardanti i rimorchiatori, per garantire risposte tempestive alle crescenti esigenze operative. Gli operatori portuali, recentemente consultati, hanno manifestato disponibilità a collaborare sul tema del reclutamento di nuova manodopera, con l’obiettivo di attrarre giovani interessati a costruire una carriera nel settore.

Cisint ha anche messo in evidenza l’importanza di completare i progetti infrastrutturali in corso, che comportano investimenti significativi per l’elettrificazione e il potenziamento della rete ferroviaria. Questi lavori, se coordinati efficacemente, potrebbero migliorare la competitività del porto di Monfalcone.

Infine, è stata avanzata la richiesta di un coordinamento specifico tra tutte le istituzioni coinvolte, per garantire una gestione unitaria delle operazioni infrastrutturali e massimizzare i risultati dei finanziamenti disponibili.